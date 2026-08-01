بثنائية مبومو.. مانشستر يونايتد ينتصر على أتلتيكو مدريد وديا

حقق مانشستر يونايتد انتصارا مثيرا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وديا.

وسجل ثنائية مانشستر يونايتد براين مبومو، فيما سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد: أرناو أورتيز.

وبذلك يحقق مانشستر يونايتد ثاني انتصاراته في مبارياته التحضيرية فيما تلقى هزيمة واحدة، بينما يتعرض أتلتيكو مدريد لهزيمته الأولى وديا وحقق انتصارا في المباراة الأولى أمام خيتافي.

افتتح أورتيز التسجيل أولا لأتلتيكو مدريد عند الدقيقة الخامسة صناعة كوكي.

وعادل مبومو النتيجة في الدقيقة 53 من علامة الجزاء.

لايسي يفوز بركلة الجزاء و مبيومو يحرزها 👌 pic.twitter.com/sbjmgqSfOM — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 1, 2026

وتقدم مبومو بالنتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 74.

ليحقق مانشستر يونايتد انتصارا مثيرا أمام أتلتيكو مدريد استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة باريس سان جيرمان السبت المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما أتلتيكو مدريد فيواجه مانشستر سيتي الأحد المقبل في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.