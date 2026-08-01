ذا أثلتيك: تشيلسي يغلق الباب أمام برشلونة.. ومكافأة جديدة لجواو بيدرو بعقد مُحسن

قرر تشيلسي مكافأة مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو بعد المستوى اللافت الذي قدمه خلال موسمه الأول مع الفريق، عبر تحسين عقده وزيادة راتبه، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2033.

جواو بيدرو النادي : تشيلسي تشيلسي

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك فإن إدارة تشيلسي يسعى لتمديد مدة العقد، ويرغب في مكافأة اللاعب على أدائه، وترسيخه كأحد الركائز الأساسية في مشروع النادي للمستقبل.

وانضم جواو بيدرو إلى تشيلسي في صيف 2025 قادما من برايتون في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني، وسرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق.

وخلال الموسم الماضي شارك المهاجم البرازيلي في 50 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 9 أهداف، ليؤكد مكانته كأحد أهم العناصر الهجومية في الفريق.

وقال جواو بيدرو في تصريحات نقلتها الصحيفة: "كانت التوقعات كبيرة منذ انضمامي، لذلك أحاول دائما الحفاظ على عقلية إيجابية لمساعدة زملائي، وأعتقد أنه كان واحدا من أفضل المواسم في مسيرتي".

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وأشار التقرير إلى أن تحسين العقد يأتي أيضا لقطع الطريق أمام الأندية المهتمة بضم اللاعب، وعلى رأسها برشلونة، الذي وضع جواو بيدرو ضمن خياراته لتدعيم خط الهجوم مستقبلا، خاصة مع البحث عن خليفة لروبرت ليفاندوفسكي.

لكن تشيلسي تمسك بموقفه، وأبلغ برشلونة أن اللاعب غير معروض للبيع، رافضا الدخول في أي مفاوضات بشأن رحيله.

ويواصل النادي اللندني بهذه الخطوة سياسته في تأمين نجومه الشباب بعقود طويلة الأمد، معتبرا جواو بيدرو أحد الأعمدة التي سيبني عليها مشروعه خلال السنوات المقبلة.