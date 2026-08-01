"هفضل فخور إني كنت من أبناء الزمالك".. حسام عبد المجيد يودع الجماهير برسالة مؤثرة

ودع حسام عبد المجيد جماهير الزمالك، موجها رسالة شكر مؤثرة بعد رحيله عن النادي، أكد خلالها اعتزازه بالفترة التي قضاها بقميص الفريق الأبيض.

حسام عبد المجيد النادي : لودوجوريتس رازجراد الزمالك

وانتقل حسام عبد المجيد إلى فريق لودوجوريتس البلغاري بعد يمتد حتى صيف 2029.

وقال حسام عبد المجيد عبر حسابه الرسمي انستجرام: "شكرا لكل جمهور الزمالك".

وواصل "من أول يوم وأنا لابس تيشيرت الزمالك، وأنتم كنتوا السند الحقيقي في كل لحظة وفي كل وقت صعب".

وأردف "النهاردة وأنا ببدأ خطوة جديدة في مسيرتي، كل اللي بطلبه منكم هو دعمكم ودعواتكم، زي ما كنتوا دايمًا معايا".

وأضاف "هفضل فخور إني كنت واحد من أبناء نادي الزمالك، وهتفضل ذكرياتكم ومساندتكم معايا في أي مكان".

وأتم "شكرا على كل الحب، وربنا يوفقنا جميعا في اللي جاي".

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وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وحقق مع الزمالك 3 بطولات للدوري المصري، وبطولتين كأس مصر، والكونفدرالية، والسوبر الإفريقي.