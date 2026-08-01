في غياب مرموش.. مانشستر سيتي يخسر من إنتر وديا بركلات الترجيح

حقق إنتر فوزا وديا على مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق لتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وشهدت المباراة غياب عمر مرموش وإيرلينج هالاند ثنائي هجوم مانشستر سيتي للراحة.

تقدم ديفين مبوما بالهدف الأول لمانشستر سيتي مستغلا تمريرة من أنتوان سيمينيو أمام المرمى بالدقيقة 14.

وتعادل بينجامين بافارد لإنتر بالدقيقة 20 مستغلا ارتباك داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي فريق من التسجيل للتجه المباراة لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح أهدر لاعبي مانشستر سيتي أول 3 ركلات عن طريق ريان أيت نوري وعبد القادر خوسانوف ونيكو جونزاليس، بينما أحرز كلاوديو إتشيفيري الركلة الوحيدة الناجحة لفريقه.

أما إنتر، فتمكن كل من بيوتر زيلينسكي وماتيا موسكوني وماتيو لافيلي من التسجيل لصالحه، بينما كان دافيد فراتيسي المهدر الوحيد.

وسيلعب مانشستر سيتي وديته المقبلة ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد 9 أغسطس، بينما يلتقي إنتر مع ميلان وديا يوم الأربعاء 5 أغسطس.