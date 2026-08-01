في الجول يكشف آخر تطورات إصابة أقطاي عبد الله

السبت، 01 أغسطس 2026 - 16:21

كتب : FilGoal

أقطاي عبد الله - الأهلي

يخوض أقطاي عبد الله مهاجم الأهلي الجديد برنامجا تأهيليا بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض أقطاي للإصابة بكدمة خلال مواجهة الأهلي الودية أمام لافيينا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أقطاي عبد الله مهاجم الأهلي يغيب لمدة أسبوع بعدما تعرض لكدمة في الكاحل خلال مواجهة لافيينا الودية.

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وينفذ أقطاي عبد الله في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا تمهيدا للعودة لتدريبات الأهلي الجماعية.

وانضم أقطاي عبد الله للأهلي قادما من إنبي رفقة علي محمود.

وفاز الأهلي على لافيينا وديا 7-1 ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد فاز على النصر 5-1 في الودية الأولى، ويواجه بترول أسيوط يوم الأربعاء قبل السفر إلى إسبانيا.

وينطلق معسكر الأهلي في إسبانيا يوم 6 أغسطس، على أن يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 من الشهر ذاته.

الأهلي أقطاي عبد الله
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