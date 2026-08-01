تقرير: انفراجة في مفاوضات نهضة بركان مع بوبيستا مدرب كاب فيردي

شهدت الساعات الماضية انفراجة في مفاوضات نادي نهضة بركان المغربي مع بوبيستا مدرب منتخب كاب فيردي.

ويبحث نهضة بركان عن مدرب جديد خلفا لمعين الشعباني الذي تولى تدريب منتخب تونس.

وبحسب موقع "لو سيت أنفو سبور" المغربي، فإن بوبيستا مدرب منتخب كاب فيردي، سيصل إلى المغرب اليوم السبت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتدريب نهضة بركان.

وأوضح التقرير ذاته أن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة في المفاوضات، بعدما تعثرت في وقت سابق بسبب تمسك المدرب بالجمع بين تدريب منتخب كاب فيردي ونهضة بركان.

وأشارت إلى أن بوبيستا قد أبدى رغبته في مواصلة الإشراف على منتخب كاب فيردي، مع الالتحاق بمعسكرات المنتخب خلال فترات التوقف الدولي، وهو المقترح الذي تحفظت عليه إدارة نهضة بركان.

وتفضل إدارة نهضة بركان التعاقد مع مدرب متفرغ بشكل كامل لقيادة الفريق، كما كان الحال مع المدرب السابق معين الشعباني، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات النهائية خلال الساعات المقبلة.

وخطف بوبيستا الاضواء مع منتخب فيردي بعدما قاده للتأهل لدور الـ32 من كأس العالم.

وودع منتخب كاب فيردي كأس العالم بالخسارة 3-2 أمام الأرجنتين في دور الـ32.