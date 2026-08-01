خبر في الجول - رضا سليم يتراجع عن موقفه ويبدي مرونة بشأن الانتقال إلى المصري

السبت، 01 أغسطس 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - رضا سليم

أصبح رضا سليم لاعب الأهلي أكثر مرونة بشأن الانتقال لأندية مصرية.

وكان مصدر من الأهلي قد كشف في وقت سابق عن رفض رضا سليم لجميع العروض المحلية وتمسكه بالانضمام للجيش الملكي المغربي.

وعلم FilGoal.com أن رضا سليم أبدى مرونة بشان إمكانية الانتقال للمصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقضى رضا سليم الموسم المنصرم معارا من الأهلي إلى الجيش الملكي.

وخاض رضا سليم 38 مباراة مع الجيش الملكي الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وساهم سليم في 11 هدفا إذ سجل 6 وصنع 5 آخرين.

وحقق الجيش الملكي وصافة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من صنداونز.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي في صيف 2023 وعاد إلى الجيش الملكي بعد موسمين فقط لكن على سبيل الإعارة.

وساهم رضا سليم في 8 أهداف بقميص الأهلي في 44 مباراة خاضهم مع الفريق.

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