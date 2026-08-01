"الفرعون".. ماذا قالت الصحف الإسبانية بعد تألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة

السبت، 01 أغسطس 2026 - 15:08

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على المهاجم الدولي المصري حمزة عبد الكريم بعد تألقه في مباراة برشلونة الودية ضد برمنجهام.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفين في المباراة التي خسرها برشلونة 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

هدفا برشلونة سجلهما حمزة عبد الكريم، فيما سجل هدفي برمنجهام كل من: أوجوست بريسكي، وجون سوليس.

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حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما كتبته الصحف الإسباني بعد تسجيل حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة أمام برمنجهام.

وتصدر حمزة عبد الكريم غلاف صحيفة سبورت التي عنونت "الفرعون.. حمزة"

وقال الصحيفة أن المهاجم المصري سجل ثنائية في المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي، جاء الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42، والثاني من متابعة لكرة مرتدة في الدقيقة 60.

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كما تصدر حمزة عبد الكريم غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو التي عنونت: "حمزة يثير التفاؤل"

وقالت الصيحفة الإسبانية إن المهاجم المصري صاحب الـ18 عاما يثبت أنه هداف بالفطرة، بعدما سجل ثنائية لبرشلونة.

وذكرت أن المواهب التي قدمها هانز فليك أمام برمنجهام جعلت برشلونة يتعادل في مباراة شهدت ندية كبيرة، قبل أن يخسر الفريق بركلات الترجيح، لكنها ترك انطباعات إيجابية.

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فيما وصفت صحيفة ليسبورتيو الإسبانية حمزة بالكريم بـ"ظاهرة المباراة"

وقالت الصحيفة أن ثنائية حمزة عبد الكريم لم تكن كافية ليحقق برشلونة الفوز في أولى مبارياته الودية في معسكر إنجلترا خلال فترة الإعداد.

وأوضحت أن المهاجم المصري تحصل على ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل (1-1)، ثم سجل هدف التقدم (2-1) بعدما استغل ارتداد الكرة من حارس برمنجهام سيتي.

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وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.

برشلونة حمزة عبدالكريم
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