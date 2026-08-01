يد – برقم قياسي.. مصر تكتسح جزر فيجي في كأس العالم للناشئات

السبت، 01 أغسطس 2026 - 14:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئات لكرة اليد

واصل منتخب مصر لكرة اليد للسيدات تحت 18 عاما عروضه القوية في بطولة العالم، بعدما حقق فوزا كبيرا على فيجي بنتيجة 83-17، في ختام منافسات دور المجموعات.

وحقق مننتخب مصر رقما قياسيا بعدما أصبح أول منتخب يسجل 83 هدفا في كأس العالم.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى الدور الرئيسي منذ الجولة الماضية، عقب انتصاره على فرنسا، قبل أن يؤكد صدارته للمجموعة بالفوز العريض على فيجي.

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وسيصطحب منتخب مصر معه إلى الدور الرئيسي نتيجة مباراته أمام الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا، التي ستحسم هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة.

وفي الدور الرئيسي، سيواجه منتخب مصر صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعة الثانية، التي تضم الدنمارك وكوريا الجنوبية والتشيك.

وتقام منافسات الدور الرئيسي بنظام احتساب نتائج المنتخبات المتأهلة من المجموعة نفسها، قبل خوض مباراتين أمام المتأهلين من المجموعة الأخرى، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في ترتيب الدور الرئيسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة نتائجه المميزة، وحجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية للمنافسة على أحد المراكز المتقدمة في مونديال الناشئات.

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