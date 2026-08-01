الرياضية: أهلي جدة يمنح تشافي 48 ساعة للرد على عرضه

السبت، 01 أغسطس 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

منح نادي أهلي جدة مهلة للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز للرد على عرضه التدريبي.

ويبحث أهلي جدة عن مدرب جديد خلفا للألماني ماتياس يايسله القريب من تدريب نيوكاسل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أهلي جدة أمهل تشافي هيرنانديز 48 ساعة للرد على العرض الرسمي المقدم له بتدريب الفريق خلفا للألماني ماتياس يايسله، الذي اقترب من تدريب نيوكاسل.

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وأشارت الصحيفة ذاتها في وقت سابق إلى إدارة النادي الأهلي قررت المفاضلة بين 3 أسماء للتعاقد مع أحدهم لخلافة يايسله، وهم البرتغاليين فيتور بيريرا ونونو سانتو، والإسباني تشافي هيرنانديز.

تشافي هيرنانديز لم يقد أي فريق منذ رحيله عن تدريب برشلونة في الموسم قبل الماضي.

فيما ذكرت سكاي سبورتس أن يايسله سيقود فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلفا لـ إيدو هاو.

وأجرى نيوكاسل محادثات مع ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، ووصلت لمراحل متقدمة.

وسيرحل إيدي هاو بعد 5 سنوات قضاها مدربا لنيوكاسل.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريقي أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.

فيما تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في نوفمبر 2021 خلفا لستيف بروس، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي.

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