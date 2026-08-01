ماركا: لاعب جديد من ريال مدريد.. تياجو بيتارش يوافق على الانتقال لـ فولام

يواصل فولهام تحركاته داخل ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما وضع تياجو بيتارتش، لاعب وسط النادي الملكي، ضمن أبرز أهدافه لتدعيم الفريق بطلب من ألفارو أربيلوا المدير الفني وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

وكان فولهام قد توصل بالفعل لاتفاق مع ريال مدريد لضم الثنائي جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس، في صفقة يحصل بموجبها النادي الإسباني على 50 مليون يورو مقابل بيع 70% من حقوق اللاعبين، قبل أن يتحول اهتمام النادي الإنجليزي إلى بيتارتش.

وبحسب التقارير الإسبانية، فإن المفاوضات الخاصة بضم لاعب الوسط تسير بوتيرة أبطأ، في ظل تركيز فولهام على تدعيم مراكز أخرى، بالإضافة إلى اهتمامه بضم شيا تشارلز لاعب ساوثامبتون، الذي يطلب ناديه نحو 30 مليون يورو للاستغناء عنه.

كما أن إصابة بيتارتش في الركبة اليسرى، والتي ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، دفعت فولهام للتعامل بهدوء مع الصفقة وعدم الاستعجال في حسمها.

ورغم ذلك، فإن النادي الإنجليزي يثق في إمكانية إتمام التعاقد، خاصة بعدما أبدى اللاعب ترحيبًا كبيرًا بفكرة الانتقال والعمل مجددًا تحت قيادة أربيلوا، إلى جانب الانضمام إلى زميليه السابقين جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس. وأشارت التقارير إلى أن وكيل اللاعب عقد بالفعل جلسات أولية مع مسؤولي فولهام، وسط تفاؤل بإقناع اللاعب بالمشروع.

وتغير وضع بيتارتش داخل ريال مدريد بعد رحيل أربيلوا عن قطاع الناشئين، إذ كان من المنتظر أن يحصل على فرصة خلال فترة الإعداد تحت قيادة جوزيه مورينيو، إلا أن خطة النادي الحالية تقضي باستمراره مع كاستيا، دون نية لتصعيده بشكل دائم إلى الفريق الأول.

ورغم ذلك، قدم اللاعب مستويات لافتة في نهاية الموسم الماضي، بعدما شارك في 16 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ونجح في حجز مكان أساسي خلال عدة مواجهات، من بينها مباراتا مانشستر سيتي في دوري الأبطال، إضافة إلى مباراة بايرن ميونيخ، إلا أن مستقبله مع الفريق الأول لا يزال غير محسوم.

ويعد بيتارتش أحد أبرز المواهب التي اكتشفها أربيلوا داخل أكاديمية ريال مدريد، حيث منحه المدرب فرصة الظهور لأول مرة مع فريق الشباب في يناير 2025، ثم دفع به مع كاستيا في سبتمبر من العام نفسه، قبل أن يمنحه الظهور الرسمي الأول مع الفريق الأول في فبراير 2026، لتتواصل العلاقة بين المدرب واللاعب، التي قد تشهد فصلًا جديدًا هذه المرة بقميص فولهام.