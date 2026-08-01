مصدر من الزمالك لـ في الجول: أيمن طاهر مدربا للحراس خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا

السبت، 01 أغسطس 2026 - 13:46

كتب : FilGoal

أيمن طاهر - مدرب حراس منتخب مصر

أتم مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع أيمن طاهر لتولي مهمة تدريب حراس المرمى بالجهاز الفني للفريق.

وينطلق معسكر إعداد الزمالك للموسم الجديد، عصر اليوم السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت قيادة معتمد جمال.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com : "أيمن طاهر مدرب حراس المرمى انضم للجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال ليحل محل البرتغالي فيتور بيريرا".

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وأضاف "أيمن طاهر سيتواجد في معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحضيرا للموسم المقبل".

وسبق لأيمن طاهر العمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك كمدرب للحراس عدة مرات.

وأعلن الزمالك مؤخرا استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق.

فيما رحل جون إدوارد المدير الرياضي، وقبل مجلس إدارة الزمالك استقالته.

وينطلق معسكر الزمالك الاعدادي للموسم الجديد بداية من اليوم السبت.

وتوج الزمالك الموسم المنصرم بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، كما وصل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك معتمد جمال أيمن طاهر
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