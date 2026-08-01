الكينية وانجيكو حكمة لمباراة مصر ضد مالاوي في أمم إفريقيا للسيدات

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الحكمة الدولية الكينية جوزفين وانجيكو لإدارة لقاء منتخبي مصر ومالاوي في كأس إفريقيا للسيدات.

ويلعب منتخب مصر للسيدات ضد مالاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية للسيدات.

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم السبت، على إستاد مولاي الحسن بالرباط، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ، والأولى من 10 سنوات.

تلقى منتخب مصر للسيدات، خسارة كبيرة أمام زامبيا بسداسية نظيفة في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة في المغرب.

ويتواجد في المجموعة ذاتها منتخبي نيجيريا البطل التاريخي للبطولة بـ 10 ألقاب، ومالاوي.