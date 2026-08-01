خبر في الجول - قطر القطري يطلب التعاقد مع صوافطة.. وينتظر رد المصري

يرغب نادي قطر القطري في التعاقد مع الفلسطيني عميد صوافطة لاعب النادي المصري.

وانضم صوافطة إلى المصري في يناير الماضي قادما من السلط الأردني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قطر القطري طلب التعاقد مع الفلسطيني عميد صوافطة وينتظر رد المصري.

وكان صوافطة أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخب الفلسطيني خلال بطولة كأس العرب 2025.

صوافطة لعب مع المصري 12 مباراة وصتع هدفين منذ انضمامه للفريق.

يذكر أن المصري ضم 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أخرهم محمد شكري لاعب الأهلي.

وأصبح محمد شكري رابع صفقات المصري بعد ضم ياسين الملاح من فاركو والجزائري عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش من الأهلي.