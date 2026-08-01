سليمان: نملك عرضا كبيرا من أجل بيزيرا.. وهذا موقفنا من رحيله

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عن حقيقة تفكير إدارة النادي في بيع خوان بيزيرا لاعب الفريق.

خوان بيزيرا النادي : الزمالك الزمالك

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "تعاقدنا مع بيزيرا مقابل مليون و800 ألف دولار والآن نملك عرضا كبيرا من أجله".

وأضاف "لا نرغب في بيع بيزيرا ولن نبيع أي لاعب، وتعلمنا درس بالحفاظ على حقوق الأجانب خاصة أول بأول".

وانضم بيزيرا للزمالك في بداية الموسم الماضي قادما من أولكسندريا الأوكراني.

وينطلق معسكر الزمالك الاعدادي للموسم الجديد بداية من اليوم السبت.

وأسهم بيزيرا في تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه بالموسم الماضي، كما وصل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.