خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق مع أستون فيلا بشأن استعادة عمر خضر

السبت، 01 أغسطس 2026 - 12:16

كتب : عمرو نبيل

عمر خضر

أتم نادي زد الاتفاق مع أستون فيلا بشان استعادة عمر خضر لاعب الفريق السابق.

عمر خضر

النادي : أستون فيلا

زد
أستون فيلا

وانتقل خضر من زد إلى أستون فيلا في صيف 2024 بعدما قضى فترة معايشة في النادي الإنجليزي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد أتم الاتفاق مع أستون فيلا بشأن استعادة عمر خضر.

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ويتواجد عمر خضر حاليا بمعسكر نادي زد في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وكان عمر خضر من ناشئي نادي الزمالك قبل أن ينتقل إلى زد في يناير 2022.

وانضم خضر إلى أستون فيلا بعدما قضى فترة معايشة لحين بلوغ 18 عاما.

ويلعب عمر خضر في مركز الجناح الأيسر ويبلغ من العمر 20 عاما.

وكان زد قد أعلن في وقت سابق ضم محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي وسيراميكا والزمالك السابق.

كما تعاقد مع محمود أوكا جناح نادي حرس الحدود لتدعيم خطه الهجومي.

ويخوض نادي زد معسكرا في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وسافر زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني للفريق، إلى تركيا لإقامة معسكر هناك، للاستعداد لأول مشاركة إفريقية في تاريخ النادي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مشاركة زد وصيف الكأس، في بطولة الكونفدرالية إلى جانب النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري.

وفاز زد على خورفكان 3-1 في مباراة ودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

أستون فيلا زد عمر خضر
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