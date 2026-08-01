تدير أعمال أنشيلوتي وبالمر.. رومانو: شوبير وقع مع وكالة "CAA Base"

السبت، 01 أغسطس 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - مصطفى شوبير

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عن توقيع مصطفى شوبير حارس الأهلي مع وكالة "CAA Base" لإدارة أعماله.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

ويمتد تعاقد شوبير مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن مصطفى شوبير وقع مع وكالة "CAA Base" لإدارة أعماله.

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وأوضح رومانو أن شوبير بات مرشحا للرحيل خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بضمه، عقب المستويات المميزة التي قدمها في بطولة كأس العالم.

الوكالة ذاتها تدير أعمال كارلو أنشيلوتي مدرب منخب البرازيلي، وثنائي تشيلسي كول بالمر وموسيس كايسيدو، وثنائي توتنام، ريتشارلسون وبيدرو بورو، ومجموعة من الأسماء الأخرى.

وقاد شوبير منتخب مصر للتأهل لدور الـ16 في كأس العالم، وودع البطولة على يد منتخب الأرجنتين بعد الخسارة 3-2.

وظهر شوبير بمستوى طيب إذ تصدى لركلتي جزاء سددهما مهدي طارمي لاعب إيران في دور المجموعات، وليونيل ميسي نجم الأرجنتين في مباراة دور الـ 16.

الأهلي مصطفى شوبير
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