فابيو نونو: لدي العديد من العروض.. لكني ما زلت متمسكا بالزمالك

شدد البرتغالي فابيو نونو محلل الأداء السابق بنادي الزمالك على تمسكه بالعودة للعمل مع الفريق.

وانتهت مهمة فابيو نونو بنهاية الموسم المنصرم بعدما ساهم في تتويج الزمالك بالدوري تحت قيادة معتمد جمال.

وقال فابيو نونو محلل الأداء السابق للزمالك عبر أون سبورت: "بعد نهاية الموسم الماضي تلقيت عدة عروض من أندية ودوريات مختلفة، لكنني كنت أرفض الرحيل بسبب تمسكي بالبقاء في الزمالك".

وأضاف "بعد علمي بعودة معتمد جمال لقيادة الفريق، لم يتواصل معي أحد حتى الآن. تلقيت عروضا من المغرب وقطر وليبيا، لكن طموحي كان العودة إلى الزمالك".

وشدد "أعلم أن جون إدوارد رحل عن الزمالك، وأن معتمد جمال هو من يقود الفريق حاليا، لكنني ما زلت متمسكا بالزمالك، وإذا تحدث معي أي مسؤول فسأعود".

وواصل "انتظرت لمدة شهرين لمعرفة هوية المدرب الجديد، وهل سيكون لي دور أم لا، وبعد استمرار معتمد جمال أتمنى بلا شك الاستمرار مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "الفتح الرباطي المغربي ضمن العروض المقدمة لي، لكني سأنتظر الزمالك خلال هذا الأسبوع، وبعدها سأبدأ في دراسة العروض الأخرى المقدمة لي".

وأعلن الزمالك مؤخرا استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق.

فيما رحل جون إدوارد المدير الرياضي، وقبل مجلس إدارة الزمالك استقالته.