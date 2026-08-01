فليك: حمزة عبد الكريم يتمتع بعقلية جيدة.. ويبذل أقصى ما لديه كل يوم

أشاد هانز فليك مدرب برشلونة بالمستوى الذي قدمه المهاجم الدولي المصري حمزة عبد الكريم في مواجهة برمنجهام الودية.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفين في المباراة التي خسرها برشلونة 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وقال هانز فليك في مؤتمر صحفي: "حمزة عبد الكريم؟ من واقع ما ألمسه، إنه يتمتع بشخصية طيبة، وعقليته جيدة. فهو يبذل دائما أقصى ما لديه كل يوم، وهذا أمر رائع حقا. وكما قلت من قبل، فإنه يملك إمكانيات كبيرة وهائلة".

وشدد "المهاجم يجب أن يكون في المكان الصحيح، فإذا سنحت فرصة داخل منطقة الجزاء، فعليك أن تكون حاضرا. وهذا ما فعله في هذه المباراة، وأعتقد أن ذلك سيمنحه ثقة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة".

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لحظة تاريخية للجوهرة المصرية 🇪🇬🤩

حمزة عبدالكريم يسجل هدفه الأول مع البرسا والتعادل لفريقه



برمنغهام 1️⃣✖️1️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/YY5eC2Wqmp — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026