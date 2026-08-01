فليك: حمزة عبد الكريم يتمتع بعقلية جيدة.. ويبذل أقصى ما لديه كل يوم

السبت، 01 أغسطس 2026 - 11:07

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم

أشاد هانز فليك مدرب برشلونة بالمستوى الذي قدمه المهاجم الدولي المصري حمزة عبد الكريم في مواجهة برمنجهام الودية.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفين في المباراة التي خسرها برشلونة 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وقال هانز فليك في مؤتمر صحفي: "حمزة عبد الكريم؟ من واقع ما ألمسه، إنه يتمتع بشخصية طيبة، وعقليته جيدة. فهو يبذل دائما أقصى ما لديه كل يوم، وهذا أمر رائع حقا. وكما قلت من قبل، فإنه يملك إمكانيات كبيرة وهائلة".

أخبار متعلقة:
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا

وشدد "المهاجم يجب أن يكون في المكان الصحيح، فإذا سنحت فرصة داخل منطقة الجزاء، فعليك أن تكون حاضرا. وهذا ما فعله في هذه المباراة، وأعتقد أن ذلك سيمنحه ثقة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة".

هدفا برشلونة سجلهما حمزة عبد الكريم، فيما سجل هدفي برمنجهام كل من: أوجوست بريسكي، وجون سوليس.

حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.

وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.

برشلونة هانز فليك حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
بسبب الانقسام.. فيفا يتراجع عن مقترحه مواعيد مباريات السبت 1 أغسطس - سبت ممتاز ودي حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا جوليان براندت ينضم إلى أياكس حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام
أخر الأخبار
الكينية وانجيكو حكمة لمباراة مصر ضد مالاوي في أمم إفريقيا للسيدات 8 دقيقة | رياضة نسائية
خبر في الجول - قطر القطري يطلب التعاقد مع صوافطة.. وينتظر رد المصري 40 دقيقة | الكرة المصرية
سليمان: نملك عرضا كبيرا من أجل بيزيرا.. وهذا موقفنا من رحيله 57 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق مع أستون فيلا بشأن استعادة عمر خضر ساعة | الدوري المصري
تدير أعمال أنشيلوتي وبالمر.. رومانو: شوبير وقع مع وكالة "CAA Base" ساعة | الدوري المصري
فابيو نونو: لدي العديد من العروض.. لكني ما زلت متمسكا بالزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
فليك: حمزة عبد الكريم يتمتع بعقلية جيدة.. ويبذل أقصى ما لديه كل يوم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الانقسام.. فيفا يتراجع عن مقترحه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 3 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي