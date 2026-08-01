فليك: حمزة عبد الكريم يتمتع بعقلية جيدة.. ويبذل أقصى ما لديه كل يوم
السبت، 01 أغسطس 2026 - 11:07
كتب : FilGoal
أشاد هانز فليك مدرب برشلونة بالمستوى الذي قدمه المهاجم الدولي المصري حمزة عبد الكريم في مواجهة برمنجهام الودية.
وسجل حمزة عبد الكريم هدفين في المباراة التي خسرها برشلونة 3-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وقال هانز فليك في مؤتمر صحفي: "حمزة عبد الكريم؟ من واقع ما ألمسه، إنه يتمتع بشخصية طيبة، وعقليته جيدة. فهو يبذل دائما أقصى ما لديه كل يوم، وهذا أمر رائع حقا. وكما قلت من قبل، فإنه يملك إمكانيات كبيرة وهائلة".
وشدد "المهاجم يجب أن يكون في المكان الصحيح، فإذا سنحت فرصة داخل منطقة الجزاء، فعليك أن تكون حاضرا. وهذا ما فعله في هذه المباراة، وأعتقد أن ذلك سيمنحه ثقة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة".
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لحظة تاريخية للجوهرة المصرية 🇪🇬🤩— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026
حمزة عبدالكريم يسجل هدفه الأول مع البرسا والتعادل لفريقه
برمنغهام 1️⃣✖️1️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/YY5eC2Wqmp
هدفا برشلونة سجلهما حمزة عبد الكريم، فيما سجل هدفي برمنجهام كل من: أوجوست بريسكي، وجون سوليس.
حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.
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حمزة عبدالكريم يبصم على ثاني الأهداف ويمنح التقدم للبرسا
برمنغهام 1️⃣✖️2️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/QbohKszh8o
وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.
ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.