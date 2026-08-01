مواعيد مباريات السبت 1 أغسطس - سبت ممتاز ودي
السبت، 01 أغسطس 2026 - 10:36
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم المباريات الودية الاستعدادية لانطلاق الموسم الجديد 2026/2027.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 1 أغسطس والقنوات الناقلة.
مباريات ودية
باير ليفركوزن × روت فيس إسين.. 12:00 مساء.
تشيلسي × توتنام.. 12:45 مساء - تطبيق مرايا.
برايتون × ستراسبورد.. 1:00 مساء.
طوكيو × دورتموند.. 1:00 مساء إم بي سي أكشن.
نورنبرج × ريال أوفييدو.. 2:00 مساء.
مانشستر سيتي × إنتر.. 2:30 مساء - تطبيق مرايا.
مانشستر يونايتد × أتلتيكو مدريد.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية.
نيس × فيوري.. 4:00 مساء.
كارديف × روما.. 5:00 مساء.
ريال مدريد × فيورنتينا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية و تطبيق STC.
ستوك سيتي × فالنسيا.. 8:30 مساء.
جيرونا × أرسنال.. 9:00 مساء - أون سبورت بلص.
ريال بيتيس × ألميريا.. 9:00 مساء.
لانس × فياريال.. 9:00 مساء.
كأس السوبر البرتغالي
بورتو × تورينسي.. 10:15 مساء - الشارقة الرياضية.
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