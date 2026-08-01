مواعيد مباريات السبت 1 أغسطس - سبت ممتاز ودي

السبت، 01 أغسطس 2026 - 10:36

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - نيكولاس جاكسون

تستأنف اليوم المباريات الودية الاستعدادية لانطلاق الموسم الجديد 2026/2027.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 1 أغسطس والقنوات الناقلة.

مباريات ودية

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باير ليفركوزن × روت فيس إسين.. 12:00 مساء.

تشيلسي × توتنام.. 12:45 مساء - تطبيق مرايا.

برايتون × ستراسبورد.. 1:00 مساء.

طوكيو × دورتموند.. 1:00 مساء إم بي سي أكشن.

نورنبرج × ريال أوفييدو.. 2:00 مساء.

مانشستر سيتي × إنتر.. 2:30 مساء - تطبيق مرايا.

مانشستر يونايتد × أتلتيكو مدريد.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية.

نيس × فيوري.. 4:00 مساء.

كارديف × روما.. 5:00 مساء.

ريال مدريد × فيورنتينا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية و تطبيق STC.

ستوك سيتي × فالنسيا.. 8:30 مساء.

جيرونا × أرسنال.. 9:00 مساء - أون سبورت بلص.

ريال بيتيس × ألميريا.. 9:00 مساء.

لانس × فياريال.. 9:00 مساء.

كأس السوبر البرتغالي

بورتو × تورينسي.. 10:15 مساء - الشارقة الرياضية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد مانشستر سيتي تشيلسي توتنام مباريات ودية
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