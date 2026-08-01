المصري يوقع عقدا مع راع جديد

وقع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عقدا مع راع جديد للإعلان على قميص الفريق الأول.

وأعلن المصري عبر حسابه على فيسبوك توقيع عقد رعاية جديد مع أحد الشركات الإماراتية العاملة في مجال الفندقة والطيران والسياحة.

وأوضح النادي المصري أن توقيع التعاقد بشكل رسمي سيكون في يوم العاشر من أغسطس المقبل بأحد الفنادق المملوكة للشركة الراعية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وأبرم المصري 4 صفقات حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية تحضيرا للموسم الجديد.

وتعاقد المصري مع المغربي عبد الله الزياني، وياسين الملاح لاعب فاركو، ومصطفى العش ومحمد شكري ثنائي الأهلي.

كما يسعى المصري لحسم صفقتي، محمد أحمد "سيحا" حارس الأهلي، وخير الدين طوال لاعب وفاق سطيف.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "وافقنا على انتقال سيحا إلى المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد موافقة حسين عموتة مدرب الفريق".

كما علم FilGoal.com أن المصري سدد 240 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد الجزائري خير الدين طوال لاعب وفاق سطيف.