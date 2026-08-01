حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة

السبت، 01 أغسطس 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم

أعرب الدولي المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة، عن سعادته بتسجيله هدفين مع الفريق الأول، مؤكدا أن الفريق يتطور تدريجيا مع استمرار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحقق برمنجهام انتصارا مثيرا أمام برشلونة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وقال حمزة عبر قناة برشلونة: "برمنجهام فريق قوي بدنيا، لكنني أعتقد أنها كانت مباراة جيدة، ونحن نتحسن مباراة تلو الأخرى، وعلينا أن نتعرف على بعضنا البعض تدريجيا".

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وواصل "أتمنى أن أسجل المزيد من الأهداف لبرشلونة".

وأتم حديثه عن توقعات الجماهير لمستواه في الفترة المقبلة وقال: "آمل أن يشاهدوا المزيد مما قدمته اليوم، وأن أصنع وأسجل المزيد من الفرص والأهداف".

هدفا برشلونة سجلهما حمزة عبد الكريم، فيما سجل هدفي برمنجهام كل من: أوجوست بريسكي، وجون سوليس.

حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.

وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.

حمزة عبد الكريم برشلونة
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