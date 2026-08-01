منتخب مصر للشباب يهزم الأردن بثلاثية وديا

السبت، 01 أغسطس 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - الأردن

فاز منتخب مصر للشباب، على نظيره الأردني (3 – 0) في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر في إطار تحضيراتهما للتصفيات المؤهلة لكأسي أمم أفريقيا وآسيا تحت 20 سنة.

ووضع إياد مدحت، منتخب مصر في المقدمة عند الدقيقة 18 عندما حول عرضية محمد فرج برأسه في مرمى الحارس البديل محمد الشلول الذي عوض زميله المصاب حمد اللطايفة في الدقيقة 9.

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وأضاف محمود حمد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 والدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول بضربتي رأس أيضاً من صناعة زميله مهند الشامي.

في الشوط الثاني، أجرى وائل رياض، المدير الفني، العديد من التغييرات لمنح الفرصة لكل اللاعبين للتعبير عن قدراتهم والاطمئنان على جاهزيتهم قبل انطلاق تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب التي تقام في ضيافة غانا العام المقبل.

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وشارك أدهم أحمد وعمر العزب ومحمود حسن جمعة والحارس مصطفى سامي وعبد الله بدير ومحمد ياسر بعد أن شارك أنس رشدي بدلاً من ياسين عاطف في الدقيقة 19.

وكاد العزب أن يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 51 لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وسدد القائد محمد البيطار تسديدة قوية لمنتخب الأردن، أبعدها الحارس عمر عبد العزيز لركنية ببراعة في الدقيقة 55.

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ثم وجه البديل عهد الشحادات ضربة رأسية عرضية من زميله البديل أيضا قيس الشواشرة، التي مرت بجوار المرمى في الدقيقة 72.

منتخب مصر للشباب محمود حمد
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