فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة

أشاد هانز فليك مدرب برشلونة، بالإمكانات التي يمتلكها الدولي المصري حمزة عبد الكريم، مؤكدا أن اللاعب يمتلك مستقبلا واعدا، مثل بقية العناصر الشابة في الفريق.

وحقق برمنجهام انتصارا مثيرا أمام برشلونة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "يمكنكم أن تروا أن حمزة يمتلك إمكانيات كبيرة، مثل بقية اللاعبين الشباب".

وواصل "بالنسبة لي، الأهم هو أن يُظهر اللاعبون جودة إمكانياتهم داخل الملعب، ويطبقوا ما يمتلكونه من قدرات، وهذا ما أقدره كثيرًا".

وأردف "الجودة الفنية جيدة، وكذلك الحدة في الأداء، والأجواء داخل الفريق رائعة".

وكشف "العمل مع هؤلاء اللاعبين الشباب يمنحني سعادة كبيرة، وأريد منهم أن يثقوا أكثر في أنفسهم".

وأتم "إنهم لاعبون صغار في السن، وقد واجهنا منافسا أكثر خبرة".

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انتفاضة مصرية 🇪🇬🤩

حمزة عبدالكريم يبصم على ثاني الأهداف ويمنح التقدم للبرسا



برمنغهام 1️⃣✖️2️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/QbohKszh8o — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026

هدفا برشلونة سجلهما حمزة عبد الكريم، فيما سجل هدفي برمنجهام كل من: أوجوست بريسكي، وجون سوليس.

حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.

وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.