حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 23:52

كتب : عبد الرحمن شريف

حمزة عبد الكريم

حقق برمنجهام انتصارا مثيرا أمام برشلونة وديا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

هدفا برشلونة سجلهما حمزة عبد الكريم، فيما سجل هدفي برمنجهام كل من: أوجوست بريسكي، وجون سوليس.

حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.

أخبار متعلقة:
حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام موهبة بلجيكا.. برشلونة يتعاقد مع جيسي بيسيو مباشر مباراة ودية - برمنجهام (2)-(2) برشلونة.. انتهت بفوز أصحاب الأرض بركلات الترجيح

وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.

افتتح بريسكي التسجيل أولا لصالح برمنجهام في الدقيقة 31 برأسية متقنة بعد عرضة من أليكس كوكرانس ليتقدم أصحاب الأرض في النتيجة.

وحصل حمزة عبد الكريم على ضربة جزاء بعدما تمت عرقلته في منطقة الجزاء بالدقيقة 42 ليضعها في شباك برمنجهام ويعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وعند الدقيقة 60 استغل حمزة عبد الكريم تسديدة صديقه روني بردغجي التي تصدى لها حارس برمنجهام ليضعها في شباك الفريق الإنجليزي مسجلا الهدف الثاني للفريق الكتالوني وغادر الملعب بعد تسجيله الهدف مباشرة.

وعادل سوليس النتيجة في الدقيقة 68 بعدما استغل عرضية مميزة وضعها في شباك فيوتشك تشيزني ليعادل النتيجة لصالح برمنجهام.

وحقق برمنجهام انتصارا مثيرا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 لتنتهي المباراة بانتصار أصحاب الأرض.

ويستعد برشلونة لمواجهة نوتنجهام فورست في المباراة الودية المقبلة بمعسكر الفريق في إنجلترا 8 أغسطس.

حمزة عبد الكريم برشلونة
نرشح لكم
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا جوليان براندت ينضم إلى أياكس حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام مباشر مباراة ودية - برمنجهام (2)-(2) برشلونة.. انتهت بفوز أصحاب الأرض بركلات الترجيح وكيل الزلزولي ينهي الجدل حول انتقاله إلى روما ليل يجدد تعاقد الجزائري نبيل بن طالب
أخر الأخبار
المصري يوقع عقدا مع راع جديد 26 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للشباب يهزم الأردن بثلاثية وديا 38 دقيقة | منتخب مصر
فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيمرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على انتقال سيحا للمصري ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 3 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي