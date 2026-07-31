حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح

حقق برمنجهام انتصارا مثيرا أمام برشلونة وديا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

هدفا برشلونة سجلهما حمزة عبد الكريم، فيما سجل هدفي برمنجهام كل من: أوجوست بريسكي، وجون سوليس.

حمزة عبد الكريم سجل للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة بعد تصعيده خلال فترة الإعداد.

وضم هانز فليك مدرب برشلونة حمزة إلى خياراته بفترة الإعداد عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم.

ولعب برشلونة المباراة الودية الثانية بعدما حقق انتصارا كبيرا في الودية الأولى أمام أوروبا 4-1 خلف الأبواب المغلقة.

افتتح بريسكي التسجيل أولا لصالح برمنجهام في الدقيقة 31 برأسية متقنة بعد عرضة من أليكس كوكرانس ليتقدم أصحاب الأرض في النتيجة.

وحصل حمزة عبد الكريم على ضربة جزاء بعدما تمت عرقلته في منطقة الجزاء بالدقيقة 42 ليضعها في شباك برمنجهام ويعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

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انتفاضة مصرية 🇪🇬🤩

حمزة عبدالكريم يبصم على ثاني الأهداف ويمنح التقدم للبرسا



برمنغهام 1️⃣✖️2️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/QbohKszh8o — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026

وعند الدقيقة 60 استغل حمزة عبد الكريم تسديدة صديقه روني بردغجي التي تصدى لها حارس برمنجهام ليضعها في شباك الفريق الإنجليزي مسجلا الهدف الثاني للفريق الكتالوني وغادر الملعب بعد تسجيله الهدف مباشرة.

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لحظة تاريخية للجوهرة المصرية 🇪🇬🤩

حمزة عبدالكريم يسجل هدفه الأول مع البرسا والتعادل لفريقه



برمنغهام 1️⃣✖️1️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/YY5eC2Wqmp — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026

وعادل سوليس النتيجة في الدقيقة 68 بعدما استغل عرضية مميزة وضعها في شباك فيوتشك تشيزني ليعادل النتيجة لصالح برمنجهام.

وحقق برمنجهام انتصارا مثيرا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 لتنتهي المباراة بانتصار أصحاب الأرض.

ويستعد برشلونة لمواجهة نوتنجهام فورست في المباراة الودية المقبلة بمعسكر الفريق في إنجلترا 8 أغسطس.