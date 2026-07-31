حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا

دون الدولي المصري حمزة عبد الكريم هدف الثاني مع برشلونة، بعدما سجل في مباراة برمنجهام سيتي الودية ثنائية.

ويواجه برشلونة برمنجهام في أولى مباريات الفريق الودية في جولة إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفه الثاني في الدقيقة 60 بعدما استغل تسديدة روني بردغجي التي تصدى لها حارس برمنجهام ووضعها في شباك الفريق الإنجليزي.

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انتفاضة مصرية 🇪🇬🤩

حمزة عبدالكريم يبصم على ثاني الأهداف ويمنح التقدم للبرسا



برمنغهام 1️⃣✖️2️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/QbohKszh8o — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026

وغادر حمزة عبد الكريم ملعب المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني في مجموعة من التبديلات التي قام بها هانز فليك مدرب برشلونة ليعطي الفرصة للشباب لكي يشاركوا بالمباراة.

وبذلك يوقع حمزة عبد الكريم على ثاني أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة وديا ويصبح اللاعب المصري الأول الذي يسجل هدفا لصالح الفريق الكتالوني.