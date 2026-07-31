حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 23:24

كتب : عبد الرحمن شريف

حمزة عبد الكريم

دون الدولي المصري حمزة عبد الكريم هدف الثاني مع برشلونة، بعدما سجل في مباراة برمنجهام سيتي الودية ثنائية.

ويواجه برشلونة برمنجهام في أولى مباريات الفريق الودية في جولة إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفه الثاني في الدقيقة 60 بعدما استغل تسديدة روني بردغجي التي تصدى لها حارس برمنجهام ووضعها في شباك الفريق الإنجليزي.

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وغادر حمزة عبد الكريم ملعب المباراة بعد تسجيله الهدف الثاني في مجموعة من التبديلات التي قام بها هانز فليك مدرب برشلونة ليعطي الفرصة للشباب لكي يشاركوا بالمباراة.

وبذلك يوقع حمزة عبد الكريم على ثاني أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة وديا ويصبح اللاعب المصري الأول الذي يسجل هدفا لصالح الفريق الكتالوني.

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