مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على انتقال سيحا للمصري

كشف مصدر من النادي الأهلي عن موافقة ناديه على انتقال الحارس محمد أحمد "سيحا" للمصري.

وعلم ـFilGoal.com في وقت سابق أن المصري طلب من الأهلي ضم الحارس الشاب.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "وافقنا على انتقال سيحا إلى المصري لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد موافقة حسين عموتة مدرب الفريق".

ويواصل المصري محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد تحت قيادة عماد النحاس.

وتعاقد المصري مع ثنائي الأهلي محمد شكري ومصطفى العش الصيف الحالي.

وأصبح شكري رابع صفقات المصري بعد ضم ياسين الملاح من فاركو والجزائري عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش من الأهلي.

وانضم سيحا إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم قادما من المقاولون العرب.

ولعب سيحا 4 مباريات مع الأهلي واستقبلت شباكه 5 أهداف وحافظ عليها في مباراة واحدة.

ويملك الأهلي الثلاثي مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، وحمزة علاء بخلاف سيحا في مركز حراسة المرمى.