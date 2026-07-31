جوليان براندت ينضم إلى أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي تعاقده مع الألماني جوليان براندت في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى صيف 2029.

يوليان براندت النادي : بوروسيا دورتموند أياكس

وانضم براندت إلى أياكس بعد نهاية مشواره مع بوروسيا دورتموند، الذي قضى بين صفوفه سبعة مواسم، بعدما سبق له اللعب لمدة ستة مواسم مع باير ليفركوزن.

وخاض لاعب الوسط الهجومي 48 مباراة دولية بقميص منتخب ألمانيا، ليعزز صفوف أياكس بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي.

Welcome to Ajax, Julian Brandt! — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026

وقال جوردي كرويف المدير الرياضي لأياكس عبر موقع النادي الرسمي: "جوليان اختار أياكس، ونحن سعداء للغاية بهذا القرار".

وواصل "تفاوضنا معه على مدار عدة أشهر، رغم امتلاكه عروضا من أندية أخرى".

وأتم "نتعاقد مع لاعب دولي من الطراز الرفيع، يمتلك خبرة كبيرة وعقلية احترافية مميزة، وأنا واثق من أنه سيضيف جودة حقيقية إلى فريقنا".

وخاض براندت مع بوروسيا دورتموند 307 مباراة مسجلا 57 هدفا وصنع 70 آخرين.