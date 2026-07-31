مصدر من المصري لـ في الجول: ننتظر موافقة الأهلي على ضم سيحا

كشف مصدر من النادي المصري عن اقتراب ناديه من ضم محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى الأهلي.

ويواصل المصري محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد تحت قيادة عماد النحاس.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com : "اتفقنا على البنود الشخصية لضم الحارس محمد سيحا وننتظر موافقة الأهلي على إتمام الصفقة".

وتعاقد المصري مع ثنائي الأهلي محمد شكري ومصطفى العش الصيف الحالي.

وأصبح شكري رابع صفقات المصري بعد ضم ياسين الملاح من فاركو والجزائري عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش من الأهلي.

وانضم سيحا إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم قادما من المقاولون العرب.

ولعب سيحا 4 مباريات مع الأهلي واستقبلت شباكه 5 أهداف وحافظ عليها في مباراة واحدة.

ويملك الأهلي الثلاثي مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، وحمزة علاء بخلاف سيحا في مركز حراسة المرمى.