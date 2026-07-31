حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 22:46
كتب : عبد الرحمن شريف
دون الدولي المصري حمزة عبد الكريم اسمه في سجل الفريق الأول لبرشلونة، بعدما سجل أول أهدافه بقميص النادي الكتالوني خلال مواجهة برمنجهام سيتي الودية.
حمزة عبد الكريم
النادي : برشلونة
ويواجه برشلونة برمنجهام في أولى مباريات الفريق الودية في جولة إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.
وحصل حمزة عبد الكريم على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعدما تمت عرقلته في منطقة جزاء برمنجهام سيتي.
وتوج حمزة عبد الكريم مجهوده بتسجيله ركلة الجزاء ومعادلة النتيجة مع برمنجهام سيتي الذي تقدم أولا في نتيجة المباراة.
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لحظة تاريخية للجوهرة المصرية 🇪🇬🤩— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026
حمزة عبدالكريم يسجل هدفه الأول مع البرسا والتعادل لفريقه
برمنغهام 1️⃣✖️1️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/YY5eC2Wqmp
وبذلك يوقع حمزة عبد الكريم على أولى أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة وديا ويصبح اللاعب المصري الأول الذي يسجل هدفا لصالح الفريق الكتالوني.
وخاض حمزة المباراة الودية الأولى مع برشلونة أمام أوروبا والتي كانت خلف أبواب مغلقة وحقق بها الفريق الكتالوني انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف دون أن يسجل أو يصنع أهداف.