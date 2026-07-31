حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام

دون الدولي المصري حمزة عبد الكريم اسمه في سجل الفريق الأول لبرشلونة، بعدما سجل أول أهدافه بقميص النادي الكتالوني خلال مواجهة برمنجهام سيتي الودية.

ويواجه برشلونة برمنجهام في أولى مباريات الفريق الودية في جولة إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وحصل حمزة عبد الكريم على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعدما تمت عرقلته في منطقة جزاء برمنجهام سيتي.

وتوج حمزة عبد الكريم مجهوده بتسجيله ركلة الجزاء ومعادلة النتيجة مع برمنجهام سيتي الذي تقدم أولا في نتيجة المباراة.

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لحظة تاريخية للجوهرة المصرية 🇪🇬🤩

حمزة عبدالكريم يسجل هدفه الأول مع البرسا والتعادل لفريقه



برمنغهام 1️⃣✖️1️⃣ برشلونة#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/YY5eC2Wqmp — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 31, 2026

وبذلك يوقع حمزة عبد الكريم على أولى أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة وديا ويصبح اللاعب المصري الأول الذي يسجل هدفا لصالح الفريق الكتالوني.

وخاض حمزة المباراة الودية الأولى مع برشلونة أمام أوروبا والتي كانت خلف أبواب مغلقة وحقق بها الفريق الكتالوني انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف دون أن يسجل أو يصنع أهداف.