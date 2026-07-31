حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 22:46

كتب : عبد الرحمن شريف

حمزة عبد الكريم

دون الدولي المصري حمزة عبد الكريم اسمه في سجل الفريق الأول لبرشلونة، بعدما سجل أول أهدافه بقميص النادي الكتالوني خلال مواجهة برمنجهام سيتي الودية.

ويواجه برشلونة برمنجهام في أولى مباريات الفريق الودية في جولة إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وحصل حمزة عبد الكريم على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعدما تمت عرقلته في منطقة جزاء برمنجهام سيتي.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام برمنجهام.. وظهور أول لـ أديمي بينهم حمزة عبد الكريم.. ودية برمنجهام تحسم مستقبل مواهب لا ماسيا مع فليك حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمعسكر الإعداد في إنجلترا سبورت: كل الاحتمالات موجودة.. شهر حاسم لـ حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وتوج حمزة عبد الكريم مجهوده بتسجيله ركلة الجزاء ومعادلة النتيجة مع برمنجهام سيتي الذي تقدم أولا في نتيجة المباراة.

وبذلك يوقع حمزة عبد الكريم على أولى أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة وديا ويصبح اللاعب المصري الأول الذي يسجل هدفا لصالح الفريق الكتالوني.

وخاض حمزة المباراة الودية الأولى مع برشلونة أمام أوروبا والتي كانت خلف أبواب مغلقة وحقق بها الفريق الكتالوني انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

برشلونة برمنجهام حمزة عبدالكريم
نرشح لكم
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا جوليان براندت ينضم إلى أياكس مباشر مباراة ودية - برمنجهام (2)-(2) برشلونة.. انتهت بفوز أصحاب الأرض بركلات الترجيح وكيل الزلزولي ينهي الجدل حول انتقاله إلى روما ليل يجدد تعاقد الجزائري نبيل بن طالب
أخر الأخبار
المصري يوقع عقدا مع راع جديد 16 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للشباب يهزم الأردن بثلاثية وديا 28 دقيقة | منتخب مصر
فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيمرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على انتقال سيحا للمصري ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 3 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي