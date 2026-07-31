جنوى يضم مدافع اتحاد جدة السعودي

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

ماريو ميتاي - جنوى

أتم نادي جنوى الإيطالي إجراءات التعاقد مع المدافع الألباني ماريو ميتاي لاعب اتحاد جدة السعودي.

وأعلن نادي اتحاد جدة بشكل رسمي موافقته على انتقال ميتاي إلى جنوى حتى نهاية الموسم.

وذكرت سكاي إيطاليا في وقت سابق، أن جنوى أتم اتفاقه مع الاتحاد لضم ميتاي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

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قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏MIT MARIO GOO UCK GOOCUCK w FoW وافقت إدارة النادي على طلب نادي جنوی الايطالي للتعاقد مع اللاعب ماربو ميتاي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحا الحالي. وتمنت للاعب التوفيق والاستفادة من هذه التجربة .الاحترافية. milaf Flow TCL HanKooK Lo IMC الببئر المهشرالنز‏'‏‏

وأشارت إلى أن ميتاي يتواجد حاليا في مدينة جنوى، لإتمام الإجراءات اللازمة قبل انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد، والدخول إلى تدريباته الجماعية.

ويمتد تعاقد ميتاي مع اتحاد جدة حتى صيف 2028.

ويجيد صاحب الـ22 عاما اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وانضم ميتاي إلى اتحاد في صيف 2024 وتوج مع الفريق بثنائية الدوري والكأس.

اتحاد جدة جنوى ماريو ميتاي
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