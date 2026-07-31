جنوى يضم مدافع اتحاد جدة السعودي
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 22:32
كتب : FilGoal
أتم نادي جنوى الإيطالي إجراءات التعاقد مع المدافع الألباني ماريو ميتاي لاعب اتحاد جدة السعودي.
ماريو ميتاي
النادي : الاتحاد
وأعلن نادي اتحاد جدة بشكل رسمي موافقته على انتقال ميتاي إلى جنوى حتى نهاية الموسم.
وذكرت سكاي إيطاليا في وقت سابق، أن جنوى أتم اتفاقه مع الاتحاد لضم ميتاي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.
وأشارت إلى أن ميتاي يتواجد حاليا في مدينة جنوى، لإتمام الإجراءات اللازمة قبل انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد، والدخول إلى تدريباته الجماعية.
ويمتد تعاقد ميتاي مع اتحاد جدة حتى صيف 2028.
ويجيد صاحب الـ22 عاما اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.
وانضم ميتاي إلى اتحاد في صيف 2024 وتوج مع الفريق بثنائية الدوري والكأس.
نرشح لكم
سكاي: جنوى يحسم صفقة مدافع اتحاد جدة تقرير تركي: اتحاد جدة بدأ مفاوضات ضم محمد صلاح.. والاتفاق وشيك الرياضية: 3 بدائل لتعويض يايسله في أهلي جدة.. ومسعد مدربا مؤقتا الإصابة تحرم اتحاد جدة من 4 لاعبين أمام ملقا الإسباني الهلال يطمئن على إصابة سافيتش.. وعودة روبن نيفيز تقرير: سلوت مرشح لتدريب أهلي جدة تمهيدا لتدريب نيوكاسل.. الرياضية: يايسله يقدم استقالته من تدريب أهلي جدة السعودية تستضيف نهائيات 3 نسخ من دوري أبطال آسيا للنخبة
أخر الأخبار
جوليان براندت ينضم إلى أياكس 33 دقيقة | الكرة الأوروبية