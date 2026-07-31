موهبة بلجيكا.. برشلونة يتعاقد مع جيسي بيسيو

أعلن برشلونة توصله إلى اتفاق مع كلوب بروج البلجيكي لضم الجناح جيسي بيسيو صاحب الـ18 عاما.

وأوضح برشلونة أنه اتفق مع بروج على ضم بيسيو بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031.

وكشف النادي الكتالوني عن أن اللاعب سيُقدم رسميا خلال الفترة المقبلة.

ويعد بيسيو أحد أبرز المواهب الصاعدة، إذ يتميز بالقوة البدنية، والسرعة، والقدرة على المراوغة. وُلد في بلجيكا في 22 يناير 2008 لأسرة من أصول غانية، ومثل جميع منتخبات بلجيكا للفئات السنية.

وبرز اسمه خلال بطولة أوروبا تحت 17 عاما عام 2025، بعدما اختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة، رغم خروج منتخب بلجيكا من الدور نصف النهائي.

وبدأ بيسيو مسيرته في نادي لوفين بين عامي 2014 و2020، قبل انتقاله إلى كلوب بروج، حيث شارك خلال الموسمين الماضيين في دوري أبطال أوروبا للشباب، وخاض 14 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.

كما لعب منذ عام 2023 مع فريق كلوب NXT، الرديف التابع لكلوب بروج، وخاض معه 36 مباراة في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، وهو ما منحه خبرة مبكرة أمام لاعبين أكبر سنا.

ومع انتقاله إلى برشلونة، يأمل بيسيو في أن يصبح ثالث لاعب بلجيكي يمثل الفريق الأول للنادي، بعد توماس فيرمالين وفرنان جويفارتس.

يذكر أن برشلونة يضم بين صفوفه المهاجم الدولي المصري حمزة عبد الكريم صاحب الـ18 عاما.