مباشر مباراة ودية - برمنجهام (2)-(2) برشلونة.. انتهت بفوز أصحاب الأرض بركلات الترجيح

حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة

حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح

جوليان براندت ينضم إلى أياكس

حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام