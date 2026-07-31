مباشر مباراة ودية - برمنجهام (2)-(2) برشلونة.. انتهت بفوز أصحاب الأرض بركلات الترجيح

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة برشلونة وبرمنجهام وديا استعدادا للموسم الجديد.

ويقود برشلونة أولى مبارياته الودية في جولته بإنجلترا استعدادا للموسم المقبل.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام برمنجهام.. وظهور أول لـ أديمي مواعيد مباريات الجمعة 31 يوليو - برشلونة أمام برمنجهام.. ومواجهات ودية تحضيرا للموسم الجديد موندو ديبورتيفو: برشلونة يتلقى إخطارا من فيفا لشكوى أتلتيكو مدريد في صفقة ألفاريز سبورت: شتيجن يغادر معسكر برشلونة تمهيدا لإعارته إلى أياكس

.........................................................................................

برمنجهام ينتصر بركلات الترجيح 3-2

المباراة تذهب لركلات الترجيح

ق69: جووووووول سوليس يسجل التعادل

ق60: جوووووووول ثااااني حمزة عبد الكريم بعد متابعة تسديدة روني بردغجي

ق51: هجمات متبادلة من الفريقين

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق42: جووووووووووووول حمزة عبد الكريم من ضربة جزاء

ق32: بريسكي يسجل الأول لبرمنجهام برأسية مميزة

ق15: تشيزني ينقذ مرماه من فرصة خطيرة لبرمنجهام

ق9: أديمي يسدد ومدافع برمنجهام ينقذ فريقه

ق6: هجمات متبادلة من الفريقين

بداية المباراة

برشلونة برمنجهام
نرشح لكم
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا جوليان براندت ينضم إلى أياكس حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام وكيل الزلزولي ينهي الجدل حول انتقاله إلى روما ليل يجدد تعاقد الجزائري نبيل بن طالب
أخر الأخبار
المصري يوقع عقدا مع راع جديد 16 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة عبد الكريم: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع برشلونة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للشباب يهزم الأردن بثلاثية وديا 28 دقيقة | منتخب مصر
فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانيات كبيرة 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيمرس فاي يرحل عن تدريب منتخب كوت ديفوار 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة عبد الكريم سجل ثنائية.. برمنجهام ينتصر على برشلونة بركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
حمزة عبد الكريم يسجل ثنائية لـ برشلونة أمام برمنجهام وديا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على انتقال سيحا للمصري ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 3 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي