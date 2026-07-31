مباشر مباراة ودية - برمنجهام (1)-(1) برشلونة.. جوووووووووول حمزة عبد الكريم

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

برشلونة

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة برشلونة وبرمنجهام وديا استعدادا للموسم الجديد.

ويقود برشلونة أولى مبارياته الودية في جولته بإنجلترا استعدادا للموسم المقبل.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام برمنجهام.. وظهور أول لـ أديمي مواعيد مباريات الجمعة 31 يوليو - برشلونة أمام برمنجهام.. ومواجهات ودية تحضيرا للموسم الجديد موندو ديبورتيفو: برشلونة يتلقى إخطارا من فيفا لشكوى أتلتيكو مدريد في صفقة ألفاريز سبورت: شتيجن يغادر معسكر برشلونة تمهيدا لإعارته إلى أياكس

.........................................................................................

ق42: جووووووووووووول حمزة عبد الكريم من ضربة جزاء

ق32: بريسكي يسجل الأول لبرمنجهام برأسية مميزة

ق15: تشيزني ينقذ مرماه من فرصة خطيرة لبرمنجهام

ق9: أديمي يسدد ومدافع برمنجهام ينقذ فريقه

ق6: هجمات متبادلة من الفريقين

بداية المباراة

برشلونة برمنجهام
نرشح لكم
وكيل الزلزولي ينهي الجدل حول انتقاله إلى روما ليل يجدد تعاقد الجزائري نبيل بن طالب تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام برمنجهام.. وظهور أول لـ أديمي كارلوس إيسبي: لم أتوقع ما يحدث.. وسأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد بعد ارتباطه بريال مدريد.. ماريسكا ينهي الجدل حول مستقبل رودري مودريك: لم أتناول المنشطات عن قصد.. وأتطلع لبدء فصل جديد في مسيرتي بعد خمس سنوات.. نيوكاسل يعلن رحيل إيدي هاو بعد براءته من قضية المنشطات.. تشيلسي يعلن عودة مودريك للتدريبات
أخر الأخبار
جنوى يضم مدافع اتحاد جدة السعودي 44 ثاتيه | سعودي في الجول
موهبة بلجيكا.. برشلونة يتعاقد مع جيسي بيسيو 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر مباراة ودية - برمنجهام (1)-(1) برشلونة.. جوووووووووول حمزة عبد الكريم 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: جنوى يحسم صفقة مدافع اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
وكيل الزلزولي ينهي الجدل حول انتقاله إلى روما ساعة | الكرة الأوروبية
ليل يجدد تعاقد الجزائري نبيل بن طالب ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام برمنجهام.. وظهور أول لـ أديمي ساعة | الكرة الأوروبية
كارلوس إيسبي: لم أتوقع ما يحدث.. وسأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 4 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا