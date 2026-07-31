مباشر مباراة ودية - برمنجهام (1)-(1) برشلونة.. بداية الشوط الثاني

حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة في ودية برمنجهام

وكيل الزلزولي ينهي الجدل حول انتقاله إلى روما

ليل يجدد تعاقد الجزائري نبيل بن طالب

تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام برمنجهام.. وظهور أول لـ أديمي

كارلوس إيسبي: لم أتوقع ما يحدث.. وسأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد

بعد ارتباطه بريال مدريد.. ماريسكا ينهي الجدل حول مستقبل رودري

مودريك: لم أتناول المنشطات عن قصد.. وأتطلع لبدء فصل جديد في مسيرتي

بعد خمس سنوات.. نيوكاسل يعلن رحيل إيدي هاو