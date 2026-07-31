مباشر مباراة ودية - برمنجهام (1)-(1) برشلونة.. بداية الشوط الثاني
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 21:35
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة برشلونة وبرمنجهام وديا استعدادا للموسم الجديد.
ويقود برشلونة أولى مبارياته الودية في جولته بإنجلترا استعدادا للموسم المقبل.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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بداية الشوط الثاني
استراحة
ق42: جووووووووووووول حمزة عبد الكريم من ضربة جزاء
ق32: بريسكي يسجل الأول لبرمنجهام برأسية مميزة
ق15: تشيزني ينقذ مرماه من فرصة خطيرة لبرمنجهام
ق9: أديمي يسدد ومدافع برمنجهام ينقذ فريقه
ق6: هجمات متبادلة من الفريقين
بداية المباراة
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