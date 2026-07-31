سكاي: جنوى يحسم صفقة مدافع اتحاد جدة
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
حسم نادي جنوى الإيطالي صفقة التعاقد مع الألباني ماريو ميتاي لاعب اتحاد جدة السعودي.
ويمتد تعاقد ميتاي مع اتحاد جدة حتى صيف 2028.
وبحسب سكاي إيطاليا، فإن جنوى الإيطالي حسم التعاقد مع الألباني ماريو ميتاي لاعب اتحاد جدة.
وأوضحت التقارير ذاتها أن الظهير الأيسر سينضم إلى جنوى، على سبيل الإعارة لمدة عام، مع خيار الشراء.
وأشارت إلى أن ميتاي يتواجد حاليا في مدينة جنوى، لإتمام الإجراءات اللازمة قبل انتقاله إلى صفوف فريقه الجديد، والدخول إلى تدريباته الجماعية.
ويجيد صاحب الـ22 عاما اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.
وانضم ميتاي إلى اتحاد في صيف 2024 وتوج مع الفريق بثنائية الدوري والكأس.
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