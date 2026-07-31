وكيل الزلزولي ينهي الجدل حول انتقاله إلى روما

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 21:17

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي

أنهى أليخاندرو كامانيو وكيل أعمال المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الجدل حول انتقاله إلى روما الإيطالي.

وأشارت تقارير إلى اقتراب روما من ضم الزلزولي هذا الصيف.

وقال كامانيو عبر صحيفة سبورت: "الانتقال إلى روما؟ الزلزولي مستمر مع ريال بيتيس بشكل طبيعي، ولم يُحسم أي شيء كما يتردد".

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق أن ريال بيتيس لن يرغب في التفاوض لانتقال الزلزلولي بأقل من 50 مليون يورو.

ويحتفظ برشلونة بنسبة 20 % من إعادة بيع اللاعب.

ويبحث روما عن جناح لتعزيز صفوفه، قبل مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد الجناح المغربي 60 مليون يورو.

وكان الزلزلولي أحد لاعبي ريال بيتيس البارزين الموسم الماضي، بتسجيله 15 هدفا، وصناعة 13 هدفا في 43 مباراة.

وبدأ الزلزولي مسيرته مع ناشئي برشلونة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2022.

ولعب الجناح المغربي معارا لأندية أوساسونا، وريال بيتيس، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى بيتيس.

الزلزولي منتخب المغرب روما
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