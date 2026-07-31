ليل يجدد تعاقد الجزائري نبيل بن طالب

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 20:57

كتب : FilGoal

نبيل بن طالب - ليل

جدد نادي ليل الفرنسي تعاقده مع الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

وارتبط بن طالب بالانتقال إلى أحد اندية الدوري الإنجليزي خلال الفترة الماضية لكنه جدد تعاقده.

وأعلن نادي ليل تجديد تعاقد نبيل بن طالب بشكل رسمي حتى صيف 2028.

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وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد بن طالب بنهاية الموسم المنصرم.

بن طالب استمر في صفوف ليل بعدما تعرض لسكتة قلبية وتعافى منها وعاد للملاعب في فبراير 2025.

وأصيب بن طالب بسكتة قلبية في يونيو2024 خضع على إثرها لعملية جراحية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

وبعد 8 أشهر من الغياب حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ولا زال قلب الجزائري نبيل بن طالب ينبض بحب كرة القدم، فبعد أزمة قلبية مفاجئة وبعد 4 دقائق فقط من عودته للمشاركة في المباريات سجل وقاد فريقه ليل للفوز على 2-0 في لقطة ستظل محفورة في ذاكرته للأبد.

وبشكل عام لعب بن طالب 81 مباراة مع ليل وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

منتخب الجزائر ليل نبيل بن طالب
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