تشكيل برشلونة - حمزة عبد الكريم يقود الهجوم أمام برمنجهام.. وظهور أول لـ أديمي

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

يقود حمزة عبد الكريم تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة برمنجهام سيتي في ثاني وديات الفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وتلعب ضمن أولى مباريات معسكر برشلونة في إنجلترا.

ويتواجد كريم أديمي صفقة برشلونة الجديدة للمرة الأولى في التشكيل الأساسي بعد انضمامه للفريق قادما من بوروسيا دورتموند.

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وأعلن هانز فليك تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة برمنجهام سيتي وديا في إطار جولة الفريق في إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

الدفاع: تشافي أسبارت - أندرياس كريستينسين - جيرارد مارتن - جوفري تورنتس.

الوسط: مارك كاسادو - إبريما تونكارا - مارك برنال.

الهجوم: شين كلويفرت - حمزة عبد الكريم - كريم أديمي.

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وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام أوروبا في المباراة الودية الأولى 4-1 خلف الأبواب المغلقة.

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