كارلوس إيسبي: لم أتوقع ما يحدث.. وسأقدم كل ما لدي من أجل ريال مدريد

أبدى كارلوس إيسبي مهاجم ريال مدريد الجديد، سعادته الكبيرة بعد خوض أول تدريب له مع الفريق، مؤكدا أنه سيبذل أقصى ما لديه من أجل إثبات نفسه مع النادي الملكي.

كارلوس إسبي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد بالأمس الخميس عن التعاقد مع كارلوس إيسبي مهاجم ليفانتي.

وقال إيسبي عبر قناة ريال مدريد: "كل شيء حدث بسرعة كبيرة، إنه شعور فريد لا يمكن وصفه، أنا سعيد للغاية، وسأبذل كل ما لدي من أجل النادي".

وواصل "ما أعيشه الآن مذهل، ولم أكن أتوقعه، الجميع هنا أشخاص رائعون، واستقبلوني بطريقة ممتازة".

وأردف "سعيد جدا بأول يوم لي مع ريال مدريد، النادي يهتم بأدق التفاصيل، والمنشآت مذهلة".

وأضاف "التدرب مع جميع لاعبي ريال مدريد والجهاز الفني تجربة فريدة، والجهاز الفني قريب منا دائما، وهذا أمر رائع".

وكشف "سأبذل أقصى ما لدي في كل فرصة يمنحني إياها المدرب، فأنا مهاجم يحب التواجد داخل منطقة الجزاء، وأكون دائما مستعدا لاستغلال أي فرصة".

وأتم "الأهم بالنسبة لي هو تقديم كل ما لدي من أجل ريال مدريد وأن أحصل على ثقة المدرب".

وانضم إيسبي إلى ليفانتي في صيف 2022 ضمن فريق الشباب، قبل أن يفرض نفسه سريعا ويقود الفريق للتتويج بلقب الدوري، ثم يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في فبراير 2024.

ولعب المهاجم دورا بارزا في صعود ليفانتي إلى الدوري الإسباني، بعدما شارك في 36 مباراة بدوري الدرجة الثانية وسجل 6 أهداف.

وواصل اللاعب تألقه في موسمه الأول بالليجا، إذ خاض 25 مباراة وسجل 11 هدفا، ليتوج هدافا للفريق، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر مارس، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما في المسابقة بنهاية الموسم.

وأنهى إيسبي مسيرته مع ليفانتي بعدما خاض 66 مباراة بقميص الفريق الأول، سجل خلالها 20 هدفا، كما مثل منتخبي إسبانيا تحت 19 وتحت 20 عاما.

ووصل ريال مدريد إلى صفقته الخامسة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حيث ضم كل من: مارك كوكوريا، ودينزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، وبيرناردو سيلفا.