خبر في الجول - المصري يسدد الشرط الجزائي في عقد الجزائري خير الدين طوال

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 19:59

كتب : عمرو نبيل

خير الدين طوال - وفاق سطيف

بات النادي المصري قريبا من الإعلان صفقة الجزائري خسر الدين طوال لاعب وفاق سطيف.

ويواصل المصري تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه عماد النحاس.

وحسبما علم فإن المصري سدد 240 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد الجزائري خير الدين طوال لاعب وفاق سطيف.

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ومن المقرر أن ينضم خير الدين طوال لمعسكر الفريق خلال الساعات المقبلة.

وأتم خير الدين طوال كافة تفاصيله المالية مع النادي المصري، في انتظار استكمال إجراءات التعاقد والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المقرر أن يكون طوال خامس صفقات المصري بعد ضم ياسين الملاح من فاركو والجزائري عبد الله الزياني من الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى العش ومحمد شكري من الأهلي.

وبدأ طوال مسيرته مع اتحاد العاصمة الجزائري عام 2023 وانتقل منها إلى نجم بن عكنون الجزائري عام 2024 على سبيل الإعارة وانتقل إلى مولودية البيض الجزائري إعارة صيف 2024 ثم إلى وفاق سطيف صيف 2025.

وخاض مع وفاق سطيف 32 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

المصري وفاق سطيف خير الدين طوال
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