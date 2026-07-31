بعد ارتباطه بريال مدريد.. ماريسكا ينهي الجدل حول مستقبل رودري

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 19:43

كتب : FilGoal

رودري أفضل لاعب في كأس العالم

قلل إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي، من شأن التكهنات المحيطة بمستقبل لاعب الوسط الإسباني رودري، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي صيف 2027.

وقال ماريسكا في تصريحات للصحفيين عن مستقبل اللاعب: "حتى الآن، كل ما يُقال مجرد تكهنات".

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وواصل "رودري خضع لعملية جراحية يوم الإثنين الماضي في مدريد، وكل شيء سار على ما يرام".

وأردف "سيحصل الآن على بضعة أيام من الراحة، ثم سيعود إلينا بعد انتهاء إجازته".

وكشف "أي مدرب في العالم يتمنى امتلاك لاعب مثل رودري، لأنه لاعب من الطراز العالمي".

وأتم "مؤخرا كان تركيز رودري بالكامل منصبا على كأس العالم، والآن يستمتع بإجازته بعد البطولة، ولم نعقد أي محادثات تركز على تجديد عقده".

وخاض رودري مع مانشستر سيتي 298 مباراة مسجلا 28 هدفا وصنع 32 آخرين.

وقاد رودري إسبانيا لتحقيق كأس العالم الثانية بتحقيق الانتصار أمام الأرجنتين بهدف مقابل لا شيء في الولايات المتحدة الأمريكية.

رودري مانشستر سيتي
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