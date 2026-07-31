قادما من فاركو.. النجم الساحلي يتعاقد مع عزمي غومة

أتم نادي النجم الساحلي إجراءات التعاقد مع التونسي عزمي غومة.

وانضم عزمي غومة إلى النجم الساحلي قادما من فاركو.

وأعلن النجم الساحلي اليوم الجمعة التعاقد مع عزمي غومة لمدة موسمين.

وبدأ غومة مسيرته مع الصفاقسي وانتقل لفاركو في صيف 2021.

وتعرض غومة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغادر فاركو في صيف 2025.

لكن النادي السكندري أعاده لصفوفه من جديد بالموسم الماضي، لكن هبوط الفريق أنهى مسيرة غومة في مصر وقرر العودة للدوري التونسي.

صاحب الـ28 عاما لعب 110 مباراة مع فاركو وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.