قادما من فاركو.. النجم الساحلي يتعاقد مع عزمي غومة
الجمعة، 31 يوليه 2026 - 19:43
كتب : FilGoal
أتم نادي النجم الساحلي إجراءات التعاقد مع التونسي عزمي غومة.
وانضم عزمي غومة إلى النجم الساحلي قادما من فاركو.
وأعلن النجم الساحلي اليوم الجمعة التعاقد مع عزمي غومة لمدة موسمين.
وبدأ غومة مسيرته مع الصفاقسي وانتقل لفاركو في صيف 2021.
وتعرض غومة للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغادر فاركو في صيف 2025.
لكن النادي السكندري أعاده لصفوفه من جديد بالموسم الماضي، لكن هبوط الفريق أنهى مسيرة غومة في مصر وقرر العودة للدوري التونسي.
صاحب الـ28 عاما لعب 110 مباراة مع فاركو وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يسدد الشرط الجزائي في عقد الجزائري خير الدين طوال مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة عقد إيشو مصدر من الأهلي لـ في الجول: رضا سليم رفض العروض المحلية من أجل الجيش الملكي.. ونقطة خلاف تعطل الاتفاق محكمة التحكيم الرياضي تعلن موعد إقامة جلستي استماع لنادي الزمالك انتظام الثلاثي الدولي في معسكر بيراميدز بتركيا إبراهيم حسن: تعاونا مع الرابطة لتقليل مباريات الدوري.. وقدمنا تصورا لتقليص عدد الأجانب بقرار: هدفي التواجد على منصات التتويج مع الأهلي الصفقة الرابعة.. محمد شكري من الأهلي إلى المصري