مودريك: لم أتناول المنشطات عن قصد.. وأتطلع لبدء فصل جديد في مسيرتي

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 19:07

كتب : FilGoal

تشيلسي - مودريك

علق الأوكراني ميخايلو مودريك جناح تشيلسي، على قرار رفع الإيقاف عنه والسماح له بالعودة إلى المنافسات، مؤكدًا أن القضية كانت الأصعب في مسيرته الكروية.

وتعرض مودريك للإيقاف 4 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات والمواد المحظورة قبل أن يقدم استئنافا على الحكم الصادر.

وقال مودريك عبر حسابه الرسمي انستجرام: "بعد معركة طويلة، تم إلغاء عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات التي فُرضت علي، وأصبحت حرا في استئناف مسيرتي الكروية بأثر فوري، أنا ممتن لأن هذه القضية وصلت إلى نهايتها، ولأنني حصلت على الضوء الأخضر للعودة إلى كرة القدم، وأستطيع الآن التطلع إلى مستقبلي".

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وواصل "لقد كانت هذه أصعب فترة في مسيرتي المهنية، وكما أكدت منذ بداية هذه القضية، فإنني لم أتناول أبدا المنشطات، عن علم أو عن قصد، لقد كان التزامي بالمنافسة بنزاهة وتمثيل ناديي وبلدي باحترافية وأمانة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لي دائما".

وأردف "أود أن أشكر عائلتي وأصدقائي على دعمهم وثقتهم بي طوال هذه الفترة، كما أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل من في نادي تشيلسي، وزملائي في الفريق، وجماهير تشيلسي الذين وقفوا إلى جانبي طوال هذه المحنة".

وأتم "وأريد أيضا أن أشكر فريقي القانوني وكل من ساهم في قضيتي على جهودهم الدؤوبة، ينصب تركيزي الآن على العودة إلى كرة القدم، والعمل بجد كل يوم، وتقديم إضافة إيجابية داخل الملعب، شكرا لكل من واصل الإيمان بي، وأتطلع بحماس إلى الفصل القادم من مسيرتي الكروية".

وأصدر نادي تشيلسي بيانا رسميا يعلن فيه انتهاء القضية وعودة مودريك من جديد إلى تدريبات تشيلسي الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

وانضم مودريك إلى تشيلسي في يناير 2023 مقابل 70 مليون يورو.

وخاض مع الفريق 73 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 11 آخرين.

ميخايلو مودريك تشيلسي
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