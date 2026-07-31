مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة عقد إيشو

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 19:06

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرحيم إيشو - الزمالك ضد بلاك بولز

يسعى الزمالك للاتفاق مع أحمد عبد الرحيم "إيشو" على تعديل بعض البنود المالية في تعاقده الجديد.

وجدد إيشو عقده مع الزمالك بعدما كان من المفترض نهايته بنهاية الموسم المنصرم.

وقال مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة عقود تجديد إيشو: "إدارة الكرة رأت أن البنود المالية في عقود تجديد أحمد عبد الرحيم "إيشو" مبالغ فيها".

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وأوضح "الزمالك منح اللاعب حرية القرار بين تخفيض القيمة المالية أو استرداد العقود والانتقال إلى فريق آخر".

وشدد "إيشو لم يتغيب عن الكشف الطبي، لأن الكشف الطبي مُقسم على دفعتين، وهو ضمن الدفعة الثانية المقرر خضوعها للكشف غدا السبت".

وجدد إيشو تعاقده في وجود جون إدوارد المدير الرياضي الذي قدم استقالته منذ أيام وقبلها مجلس إدارة الزمالك.

إيشو لعب مع الزمالك 38 مباراة وسجل 3 أهداف بجميع المسابقات.

وكشف معتمد جمال المدير الفني للزمالك، عن تفاصيل انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك، أن معتمد جمال قرر انطلاق فترة الإعداد يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة.

وأخطر مدرب الزمالك، اللاعبين بموعد الخضوع للكشف الطبي على مدار يومي الخميس والسبت المقبلين من أجل الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي ضمن الترتيبات التي وضعها الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الزمالك قرر الإبقاء على معتمد جمال مديرًا فنيا للفريق.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك قبول استقالة جون إدوارد المدير الرياضي، مع إعلان اسم المدير الرياضي الجديد لقطاع الكرة قريبا.

وقاد معتمد جمال الزمالك للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما خسر الفريق نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.

ويستعد الزمالك لخوض 5 بطولات الموسم المقبل، الدوري والكأس والسوبر وكأس الرابطة، بالإضافة إلى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 مواسم.

الزمالك إيشو
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