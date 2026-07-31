مصدر من الأهلي لـ في الجول: رضا سليم رفض العروض المحلية من أجل الجيش الملكي.. ونقطة خلاف تعطل الاتفاق

كشف مصدر من النادي الأهلي آخر تطورات موقف المغربي رضا سليم لاعب الفريق.

ويرغب الأهلي في الوصول إلى اتفاق بشأن بيع إو إعارة رضا سليم في الموسم المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـ :"رضا سليم رفض العروض المحلية، ويتمسك بالانتقال إلى الجيش الملكي".

وأوضح "النادي المغربي يرغب في استعارة اللاعب، مع تحمل الأهلي الجزء الأكبر من راتبه، وهو ما يعطل الاتفاق بين الناديين حتى الآن".

وقضى رضا سليم الموسم المنصرم معارا من الأهلي إلى الجيش الملكي.

وخاض رضا سليم 38 مباراة مع الجيش الملكي الموسم الماضي في مختلف المسابقات.

وساهم سليم في 11 هدفا إذ سجل 6 وصنع 5 آخرين.

وحقق الجيش الملكي وصافة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من صنداونز.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي في صيف 2023 وعاد إلى الجيش الملكي بعد موسمين فقط لكن على سبيل الإعارة.

وساهم رضا سليم في 8 أهداف بقميص الأهلي في 44 مباراة خاضهم مع الفريق.