بعد خمس سنوات.. نيوكاسل يعلن رحيل إيدي هاو

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

إيدي هاو - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد قبول قرار إيدي هاو بالرحيل عن منصبه كمدير فني للفريق، موجها له الشكر على مساهماته الاستثنائية خلال فترة قيادته للنادي.

كما يغادر النادي أيضا جهازه المعاون جيسون تيندال، وجرايم جونز، وستيفن بورتشيس، وسايمون ويذرستون، بالإضافة إلى رئيس قسم الأداء دان هودجز.

وقال إيدي هاو عبر الموقع الرسمي لنيوكاسل: "بعد فترة من التفكير الشخصي، قررت أن الوقت قد حان للتنحي عن منصبي كمدرب لنيوكاسل يونايتد".

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وواصل "بعد ما يقرب من خمس سنوات كرست فيها حياتي وقلبي وروحي لهذا النادي بكل طاقتي، أشعر أن من مصلحة النادي ومن مصلحتي أن أتنحى، وأحصل على فترة راحة لاستعادة طاقتي".

وأردف "كان اتخاذ هذا القرار صعبا للغاية، لكنني أعلم في أعماقي أنه القرار الصحيح، طوال وجودي هنا كنت أضع مصلحة نيوكاسل فوق أي اعتبار شخصي، وهذا القرار ليس استثناءً".

وأضاف "تدريب نيوكاسل يونايتد شرف العمر بالنسبة لي، ويصعب وصف ما يعنيه هذا النادي وهذه المدينة وجماهيرها لي ولعائلتي، منذ وصولي أنا وجيسون وبقية الجهاز الفني قبل نحو خمس سنوات، شعرنا بأن نيوكاسل أصبح وطننا، واستقبلنا الجميع بحفاوة كبيرة".

وأتم "أنا متفائل للغاية بمستقبل نيوكاسل، النادي في أيدٍ رائعة، ولا أشك في أن الإدارة والمدرب القادم سيواصلان تحقيق النجاحات".

وأوضح نيوكاسل في بيانه أن هاو تولى تدريب الفريق في نوفمبر 2021 في مرحلة مفصلية من تاريخ النادي، ولعب دورا رئيسيا في تغيير مساره.

وخلال فترة قيادته، قاد نيوكاسل للفوز بأول لقب محلي كبير منذ 70 عاما، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مرتين، كما بلغ الأدوار الإقصائية للمسابقة لأول مرة في تاريخ النادي.

وأكد النادي أن شغف هاو والتزامه وعلاقته القوية بالمدينة والجماهير ساهمت في بناء أسس قوية لمستقبل الفريق.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن عملية التعاقد مع مدير فني جديد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وسيتم الإعلان عن المستجدات قريبا.

وقاد إيدي هاو نيوكاسل في 231 مباراة حقق الفوز في 116 مباراة وتعادل في 43 وتلقى 72 هزيمة.

وتوج مع نيوكاسل بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

نيوكاسل إيدي هاو الدوري الإنجليزي
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