تشيلسي يعلن عودة مودريك للتدريبات

أكد نادي تشيلسي دعمه الكامل للاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك، بعد إعلان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنهاء إجراءات قضية مكافحة المنشطات والسماح له بالعودة إلى المنافسات بشكل فوري.

ميخايلو مودريك النادي : تشيلسي تشيلسي

وتعرض مودريك للإيقاف 4 سنوات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات والمواد المحظورة قبل أن يقدم استئنافا على الحكم الصادر.

وأوضح النادي في بيان رسمي، أن الفترة الماضية كانت من أصعب الفترات في مسيرة اللاعب، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، مشددا على أنه وقف إلى جانبه طوال مراحل القضية، مع احترام كامل لإجراءات مكافحة المنشطات والمسار القانوني.

وأشار تشيلسي إلى أن التعديلات التي أجرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) على المعايير العلمية الخاصة بتحليل العينات تعني أن عينة مودريك، لو خضعت للفحص وفق اللوائح الحالية، لما اعتُبرت إيجابية، ولما نتج عنها أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

وأضاف البيان أن مودريك أكد طوال فترة التحقيق أنه لم يتناول أي مادة محظورة عن قصد أو عن علم، كما أنه لا يعرف كيف وصلت آثار تلك المادة إلى جسده، مشيرًا إلى أن اللاعب تعامل مع الأزمة باحترافية وصمود رغم صعوبتها.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن تركيزه ينصب حاليا على إعادة دمج مودريك داخل الفريق، ومساعدته على استعادة جاهزيته البدنية والعودة إلى الملاعب، مع تجديد التزامه الكامل بأعلى معايير النزاهة الرياضية والامتثال للوائح مكافحة المنشطات.

وانضم مودريك إلى تشيلسي في يناير 2023 مقابل 70 مليون يورو.

وبعد إيجابية عينة مودريك، أصدر اللاعب بيانا، جاء كالتالي:

تم إخطاري بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي تحتوي على مادة محظورة.

كان هذا بمثابة صدمة كبيرة لأنني لم أستخدم أبدا أي مواد محظورة عن قصد أو خرقت القواعد.

أعمل بشكل وثيق مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك.

أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلا بأنني سأعود إلى الملعب قريبا.

ويتولى تمثيل مودريك مكتب مورجان سبورتس للاستشارات القانونية، وهو المكتب الذي عمل مع بول بوجبا خلال قضية تعاطيه المنشطات أثناء لعبه مع يوفنتوس.