بورفؤاد يضم محمود الجمال لاعب شباب القزازين

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 17:38

كتب : رضا السنباطي

محمود الجمال

أعلن نادي بورفؤاد تعاقده مع محمود الجمال، ناشئ وادي دجلة ولاعب وسط مركز شباب القزازين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، بعد اتفاق الناديين على كافة تفاصيل الصفقة وسداد المقابل المادي.

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ويأتي التعاقد مع محمود الجمال ضمن خطة بورفؤاد لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني (ب)، إذ يسعى الجهاز الفني بقيادة محمد ياسين إلى تعزيز خط الوسط بعناصر شابة تمنح الفريق المزيد من الخيارات الفنية.

وانتظم الجمال بالفعل في تدريبات بورفؤاد استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، المقرر أن تبدأ يوم 19 أغسطس المقبل.

وكان بورفؤاد قد فاز في آخر مبارياته الودية على حرس الحدود بهدف دون مقابل، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وبدأ محمود الجمال مسيرته في غزل دمياط، قبل الانتقال إلى وادي دجلة، ثم اللعب بقميص مركز شباب السرو، وأخيرا مركز شباب القزازين.

بورفؤاد محمود الجمال
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